Míchel trekt harde conclusie na pijnlijk puntenverlies van Ajax

Ajax-trainer Míchel Sánchez vindt dat zijn ploeg zaterdagavond meer had verdiend tegen NEC. De Amsterdammers creëerden voldoende kansen, maar moesten door een gebrek aan scherpte genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel.

Ajax kwam vroeg op voorsprong via Tolu Arokodare, maar zag NEC al na negentien minuten langszij komen vanaf de strafschopstip. De thuisploeg schoot achttien keer en kreeg vijf pogingen tussen de palen. NEC noteerde acht doelpogingen, waarvan twee op doel. Míchel baalde na afloop vooral van de gemiste mogelijkheden. "Opnieuw creëren we genoeg kansen om te winnen. Maar voor het doel waren we niet goed genoeg. De tegenstander kreeg één kans en ze scoren. Vanaf de penaltystip. Maar het is frustrerend, want we hadden de wedstrijd in controle", vertelde hij voor de camera van de NOS. De trainer zag daarnaast dat zijn spelers te weinig loopacties maakten, waardoor de bal niet altijd vooruit kon worden gespeeld. De tactiek van NEC speelde daarin volgens hem eveneens een rol. Toch was Míchel duidelijk over de krachtsverhoudingen: "Normaal win je deze wedstrijd."

Ook tegen Excelsior ging het vlak voor de interlandperiode op vergelijkbare wijze mis. Ajax creëerde toen veel kansen, maar bleef eveneens steken op een gelijkspel: 2-2. Tegen NEC ontbrak opnieuw de benodigde precisie in de beslissende fase. "Soms waren de keuzes in de laatste fase van het veld niet goed genoeg. Maar we hebben genoeg kansen gekregen om te scoren. Het is waar dat we beter moeten spelen, maar we hebben vier hele grote kansen gecreëerd. Daar moeten we drie of vier keer uit scoren. Dan win je de wedstrijd", aldus Míchel. Het was voor Ajax alweer de vierde thuiswedstrijd waarin punten werden verspeeld. Vooral de resultaten tegen SC Heerenveen, Excelsior en NEC zijn kostbaar in de strijd om het landskampioenschap. Na acht wedstrijden bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord vijf punten.

Ajax begint komende week aan de Conference League met een uitwedstrijd tegen Hajduk Split. Daarna volgt een bezoek aan FC Groningen. Voor de volgende interlandperiode spelen de Amsterdammers ook nog tegen Atalanta, Sparta, AZ, FC Midtjylland en FC Twente. Míchel beseft dat zijn ploeg zich nauwelijks nog misstappen kan veroorloven. "Wat mij betreft betekent het dat we thuis geen punten meer mogen verspelen. Er is geen marge meer voor fouten. Het is heel zonde dat we al die wedstrijden in eigen huis niet hebben kunnen winnen. We speelden wel hartstikke goed, maar voor mij betekent het eerste kwart van de competitie vooral dat er geen fouten meer gemaakt mogen worden. Het is onze verantwoordelijkheid dat die fouten in de toekomst niet meer worden gemaakt", zei hij tijdens de persconferentie.