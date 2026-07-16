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Michel trots: "Laatst kwam hij naar ons trainerscomplex bij Ajax"

Niek
Trainer Míchel van Ajax
Trainer Míchel van Ajax Foto: © Pro Shots

Miguel Ángel Sánchez Muñoz (50) heeft het uitstekend naar zijn zin als trainer bij Ajax. De Spaanse oefenmeester, die bij de club uit Amsterdam is aangesteld door technisch directeur Jordi Cruijff, laat weten dat hij door meerdere mensen is geïnspireerd tijdens zijn loopbaan. 

"De afgelopen vijf jaar heb ik zoals jullie weten voor de City Group gewerkt", vertelt hij in een uitgebreid interview op de website van VI. "Dus ik had het geluk om veel met Pep Guardiola te spreken. We zijn natuurlijk andere persoonlijkheden, maar we hebben wel overeenkomsten in onze visie", erkent Michel. 

"Laatst kwam Zico naar ons trainerscomplex bij Ajax, het Brazilië van toen heeft ook veel indruk op mij gemaakt als kind", blikt hij terug. "Net als het Frankrijk van Platini en het Argentinië van Maradona. In die periode ben ik verliefd geworden op het voetbal. Spanje op het WK van ’82 moet ik ook zeker noemen."

"Spanje was furie, heel agressief voetbal. Maar toen kwamen La Quinta del Buitre en het Dream Team van Johan Cruijff. Voor mij zijn zij de grootste twee referenties in het Spaanse voetbal", vervolgt hij enthousiast. "En ik heb heel veel geluk gehad dat ik een trainer had die jullie allemaal niet kennen, Antonio Iriondo. Hij is nu de zeventig voorbij, maar hij is voetbalgek, hij weet alles over aanvallend voetbal en heeft mij ook heel erg beïnvloed", besluit Michel. 

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