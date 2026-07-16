Michel trots: "Laatst kwam hij naar ons trainerscomplex bij Ajax"

Miguel Ángel Sánchez Muñoz (50) heeft het uitstekend naar zijn zin als trainer bij Ajax. De Spaanse oefenmeester, die bij de club uit Amsterdam is aangesteld door technisch directeur Jordi Cruijff, laat weten dat hij door meerdere mensen is geïnspireerd tijdens zijn loopbaan.

"De afgelopen vijf jaar heb ik zoals jullie weten voor de City Group gewerkt", vertelt hij in een uitgebreid interview op de website van VI. "Dus ik had het geluk om veel met Pep Guardiola te spreken. We zijn natuurlijk andere persoonlijkheden, maar we hebben wel overeenkomsten in onze visie", erkent Michel.

"Laatst kwam Zico naar ons trainerscomplex bij Ajax, het Brazilië van toen heeft ook veel indruk op mij gemaakt als kind", blikt hij terug. "Net als het Frankrijk van Platini en het Argentinië van Maradona. In die periode ben ik verliefd geworden op het voetbal. Spanje op het WK van ’82 moet ik ook zeker noemen."