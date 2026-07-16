Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Michel trots: "Laatst kwam hij naar ons trainerscomplex bij Ajax"

Niek
Trainer Míchel van Ajax
Trainer Míchel van Ajax Foto: © Pro Shots

Miguel Ángel Sánchez Muñoz (50) heeft het uitstekend naar zijn zin als trainer bij Ajax. De Spaanse oefenmeester, die bij de club uit Amsterdam is aangesteld door technisch directeur Jordi Cruijff, laat weten dat hij door meerdere mensen is geïnspireerd tijdens zijn loopbaan. 

"De afgelopen vijf jaar heb ik zoals jullie weten voor de City Group gewerkt", vertelt hij in een uitgebreid interview op de website van VI. "Dus ik had het geluk om veel met Pep Guardiola te spreken. We zijn natuurlijk andere persoonlijkheden, maar we hebben wel overeenkomsten in onze visie", erkent Michel. 

"Laatst kwam Zico naar ons trainerscomplex bij Ajax, het Brazilië van toen heeft ook veel indruk op mij gemaakt als kind", blikt hij terug. "Net als het Frankrijk van Platini en het Argentinië van Maradona. In die periode ben ik verliefd geworden op het voetbal. Spanje op het WK van ’82 moet ik ook zeker noemen."

"Spanje was furie, heel agressief voetbal. Maar toen kwamen La Quinta del Buitre en het Dream Team van Johan Cruijff. Voor mij zijn zij de grootste twee referenties in het Spaanse voetbal", vervolgt hij enthousiast. "En ik heb heel veel geluk gehad dat ik een trainer had die jullie allemaal niet kennen, Antonio Iriondo. Hij is nu de zeventig voorbij, maar hij is voetbalgek, hij weet alles over aanvallend voetbal en heeft mij ook heel erg beïnvloed", besluit Michel. 

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws