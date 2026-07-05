Míchel uiterst kritisch: "Ver verwijderd van wat wij willen"

Míchel heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Ajax niet kunnen afsluiten met een overwinning. De Amsterdammers gingen in een oefenduel met 1-3 onderuit tegen Panathinaikos, maar de Spaanse trainer kijkt vooral naar het grotere plaatje. Volgens hem is er nog veel werk aan de winkel.

Na afloop was Míchel eerlijk over wat hij had gezien. "De waarheid is dat we nog maar kort samenwerken. We hebben nog veel te verbeteren en te doen en dit was niet onze beste indruk om mee te starten", vertelt hij aan Ajax TV. "Maar goed, ik ben vooral tevreden met de energie van de spelers in deze trainingsweek. We leren elkaar geleidelijk beter kennen en onze manier van spelen voelen."

De oefenmeester benadrukt dat hij zijn spelersgroep nog beter wil leren kennen. "Dat is een beetje wat ik nu wil overbrengen: de spelers beter leren kennen, want ik heb veel video's van ze bekeken. Maar ik moet voelen hoe ze op het veld zijn, van man tot man. Van daaruit moeten we werken aan de verbetering van het team", aldus Míchel.