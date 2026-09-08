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Michel van Egmond verdedigt PSV'er: "Bijna voor het vuurpeloton"

Stefan
Michel van Egmond
Michel van Egmond Foto: © Pro Shots

Na de topper van afgelopen zaterdag tussen Ajax en PSV ging het vooral over de overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. De vleugelaanvaller ontsnapte aan rood, maar Wim Kieft denkt dat de hele situatie veel te groot gemaakt wordt.

"Ik wil toch nog wel iets kwijt over die Ruben van Bommel", begint Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "De totale verontwaardiging die er opgestegen is in Nederland. Ik vond het enorm wild en onbesuisd en ik vind het ook gewoon rood. Maar slaat het niet een beetje door allemaal? Kom op zeg, hé."

"Tuurlijk is het een rode kaart. Tuurlijk. Maar die totale verontwaardiging die er in Nederland is ontstaan..." gaat Kieft verder. Ook Michel van Egmond lijkt de commotie allemaal wat overdreven te vinden. "Hij moet bijna voor het vuurpeloton", merkt hij op. "Hij is ook de kleedkamer van Ajax nog ingegaan", aldus de auteur.

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