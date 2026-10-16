Míchel verdedigt Ajax-dissonant: "We hebben vertrouwen in hem"
Míchel Sanchez weigert Jofre Torrents af te vallen na de 2-1 nederlaag van Ajax tegen Hajduk Split. De Spaanse verdediger maakte donderdagavond zijn basisdebuut, maar ging bij de tweede tegentreffer in de fout.
Toch houdt de trainer vertrouwen in Torrents. "We hebben vertrouwen in hem. Hij maakt een fout bij de tweede goal, maar hij speelde niet slecht", zegt Míchel tegenover Ziggo Sport.
Ajax kende vooral voor rust een moeizame wedstrijd. De Amsterdammers hadden moeite om grip te krijgen op Hajduk Split en leden volgens Míchel te vaak balverlies. "In de eerste helft was onze performance niet goed genoeg. We verloren veel balbezit. Zonder balbezit hadden we te weinig energie om goed genoeg druk te zetten."
Na de pauze zag de Spaanse oefenmeester een beter Ajax. "We verdienden meer. In de tweede helft domineerden we de wedstrijd, maar we hebben twee goals tegen gekregen door twee fouten. De eerste helft baart me zorgen, maar in de tweede helft was het team goed."
Ajax slaagde er ondanks dat herstel niet in om de nederlaag te voorkomen en ging met 2-1 onderuit.
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