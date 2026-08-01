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Míchel vergeleken met Francesco Farioli: "Dat komt wel overeen"

Max
bron: De Telegraaf
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

Ajax wordt sinds deze zomer geleid door nieuwe trainer Míchel. Mike Verweij vindt dat de Spanjaard op een aantal vlakken overeenkomt met Francesco Farioli. 

Verweij merkt dat Ajax deze voorbereiding keihard aan het trainen is om de speelwijze van Míchel in de ploeg te slijpen. "Ik kreeg op een gegeven moment iemand aan de lijn bij Ajax en toen was het half 7 ‘s avonds. Toen was Ajax nog steeds aan het trainen", vertelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Bij Ziggo werd de vergelijking gemaakt met het spel van Farioli."

De journalist is het niet eens met die vergelijking. "Omdat het bij Farioli toch wat behoudender was dan onder Míchel. Míchel vind ik meer op Peter Bosz lijken; veel aanvallender en veel roekelozer", oordeelt hij. "Hoewel Ajax niet heel veel weggeeft."

Toch ziet Verweij ook overeenkomsten tussen de Italiaan en de Spanjaard. "De werkwijze: heel lang, heel veel slijpen aan het spelsysteem en spelers gigantisch fit maken. Dat komt wel overeen. Er zijn zeker parallellen met Farioli, maar niet de speelwijze."

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