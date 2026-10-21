Míchel verklapt plan met Zinchenko: "Hij geniet heel veel respect"
Ajax-trainer Míchel is blij dat Oleksandr Zinchenko weer op het trainingsveld van Ajax staat. De Oekraïner werkt in Amsterdam aan zijn herstel van een zware knieblessure. Of de linksback annex middenvelder op termijn in aanmerking komt voor een contract, kan de trainer nog niet zeggen.
Zinchenko keerde deze week terug op het trainingsveld van Ajax. Zijn contract liep afgelopen zomer af, maar de club biedt hem de mogelijkheid om in Amsterdam verder te werken aan zijn herstel. "De club heeft mij gevraagd of hij met ons mocht meetrainen en ik heb daar direct mee ingestemd", vertelde Míchel tijdens het persmoment in aanloop naar het duel met Atalanta in de Conference League.
De trainer sprak lovend over de "fantastische" Zinchenko. "Hij liep hier bij Ajax een blessure op en daarom geven we hem alle faciliteiten om met ons te trainen en weer volledig fit te worden." Of Ajax de ervaren Oekraïner in de toekomst een nieuw contract aanbiedt, blijft voorlopig onduidelijk. Zinchenko zit momenteel zonder club, maar kan rekenen op veel waardering binnen de Amsterdamse selectie. "Voor de toekomst kan ik daar op dit moment niets over zeggen. Wat voor mij telt, is dat hij vorig seizoen belangrijk is geweest voor ons en dat zijn blessure hier is ontstaan. Binnen de kleedkamer geniet hij veel respect. Iedereen waardeert hem. Daarom willen wij hem zo goed mogelijk ondersteunen tijdens zijn revalidatie. Gedurende deze periode maakt hij gewoon deel uit van onze groep", besloot Míchel.
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Míchel verklapt plan met Zinchenko: "Hij geniet heel veel respect"
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