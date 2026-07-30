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Míchel verklapt transfer: "Weet dat kans groot is dat hij komt"

Rik Engelbertink
bron: Ziggo Sport
Míchel
Míchel Foto: © Pro Shots

Míchel hoopt Marc-André ter Stegen snel aan de selectie van Ajax toe te kunnen gaan voegen. De Spaanse trainer heeft dat aangegeven voor het duel met Vojvodina.

Is zijn komst daarmee al rond? "Dat weet ik niet. Vandaag ben ik gefocust op de wedstrijd. Ik weet dat de kans groot is dat Marc komt. En als hij hier is kunnen we over hem praten", reageert Míchel bij Ziggo Sport.

Recent werd Tolu Arokodare al gepresenteerd. "Ja, op dit moment hebben we vier spitsen in de selectie. Uiteraard is Tolu een aankoop die ons op veel aspecten van het spel verbetert, zoals bij voorzetten vanaf de zijkant en bij counters. Hij is een zeer krachtige speler en het team heeft er baat bij dat we andere alternatieven hebben naast Leonardo, Dolberg en Konadu. Uiteraard kunnen ze samen spelen."

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