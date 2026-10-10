Míchel verklapt vervanger Henrique: "Hij kan daar goed spelen"
Míchel neemt het dit weekend met Ajax op tegen NEC Nijmegen. De trainer van de Amsterdammers heeft een aantal hoofdpijndossiers te verwerken. Hij mist zijn twee eerst keuzes op de backpositie. Is Thilo Kehrer een optie voor die positie?
"Honderd procent zeker", vertelt hij tegenover Voetbal International. "Dat is een van de mogelijke oplossingen die we hebben overwogen, nu Anton geblesseerd is. Thilo is een veelzijdige speler en kan daar goed spelen", zegt hij.
Hij heeft echter meer opties. "Net zoals Youri Baas als linksback kan spelen. Dat zijn opties die we hebben. Lucas Rosa kan ook op beide posities uit de voeten. Het is fijn dat we zulke spelers hebben, die ons op meerdere plekken kunnen helpen. De afwezigheid van Anton en Caio zorgt ervoor dat we Kehrer en Baas ook op die positie overwegen."
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