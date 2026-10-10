Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Míchel vinkt optie af voor vleugels: "Zie hem niet als buitenspeler"

Rik Engelbertink
Michel Sanchez
Michel Sanchez Foto: © MTB-Photo

Míchel zag Ajax deze zomer versterkt worden met Sofyan Amrabat Yves Bissouma. Beide spelers zijn het best als nummer 6. Ziet de Spaanse trainer een elftal voor zich waarin beiden in de basis staan?

"Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen", antwoordt de trainer geciteerd door Voetbal International. "Yves traint nog maar twee weken met ons mee. Het is een van de vragen die ik mezelf ook stel", vertelt hij. "Ik zie hem als een nummer 6 of nummer 8, hij kan op die twee posities uit de voeten. Amrabat is voor mij heel duidelijk een nummer 6."

"Ze zouden dus samen kunnen spelen, als Biss de nummer 8 is. Maar het klopt dat we dan misschien wat diepte zouden missen, in sommige situaties", erkent ook de trainer. "Maar goed, we moeten elkaar eerst veel beter leren kennen en de chemie tussen hen beoordelen, voordat ik daar een goed oordeel over kan vellen."

Rayane Bounida (20) is inmiddels ook weer vol inzetbaar. Míchel vindt hem aanvallende middenvelder. "Bouni is nog niet op zijn beste niveau, maar van wat ik tot nu toe gezien heb, zie ik Bouni op dit moment niet als buitenspeler. Hij is in mijn ogen een speler die de bal veel moet raken en in de as moet spelen."

"Dus ik noem hem nu niet bij de opties voor de flanken, misschien zou het kunnen in een rol waarbij hij veel naar binnen komt. Hij is nog niet helemaal op honderd procent in zijn proces, maar hij heeft grote stappen gezet en is een speler die ons kan helpen", besluit hij. 

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet

Míchel na wegvallen Dolberg: "Bij Jong Ajax speelt een Italiaan..."

0
Abdellah Ouazane

Ouazane: "Ik denk dat dat voor ons allemaal het grootste doel is"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

0
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Míchel na wegvallen Dolberg: "Bij Jong Ajax speelt een Italiaan..."

Ouazane: "Ik denk dat dat voor ons allemaal het grootste doel is"

Míchel vinkt optie af voor vleugels: "Zie hem niet als buitenspeler"

Aaron Bouwman al spoedig in Oranje? "Voor Xavi geen blinde vlek"

Dik over mogelijke derde ring in ArenA: "Dat zou je daarom willen?"

Míchel verklapt vervanger Henrique: "Hij kan daar goed spelen"

Ajax zag transfer afketsen: "Hadden besloten om hier te blijven"

Ajax-spits Konadu laat zich gelden met twee doelpunten in België
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws