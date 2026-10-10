Míchel vinkt optie af voor vleugels: "Zie hem niet als buitenspeler"
Míchel zag Ajax deze zomer versterkt worden met Sofyan Amrabat Yves Bissouma. Beide spelers zijn het best als nummer 6. Ziet de Spaanse trainer een elftal voor zich waarin beiden in de basis staan?
"Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen", antwoordt de trainer geciteerd door Voetbal International. "Yves traint nog maar twee weken met ons mee. Het is een van de vragen die ik mezelf ook stel", vertelt hij. "Ik zie hem als een nummer 6 of nummer 8, hij kan op die twee posities uit de voeten. Amrabat is voor mij heel duidelijk een nummer 6."
"Ze zouden dus samen kunnen spelen, als Biss de nummer 8 is. Maar het klopt dat we dan misschien wat diepte zouden missen, in sommige situaties", erkent ook de trainer. "Maar goed, we moeten elkaar eerst veel beter leren kennen en de chemie tussen hen beoordelen, voordat ik daar een goed oordeel over kan vellen."
Rayane Bounida (20) is inmiddels ook weer vol inzetbaar. Míchel vindt hem aanvallende middenvelder. "Bouni is nog niet op zijn beste niveau, maar van wat ik tot nu toe gezien heb, zie ik Bouni op dit moment niet als buitenspeler. Hij is in mijn ogen een speler die de bal veel moet raken en in de as moet spelen."
"Dus ik noem hem nu niet bij de opties voor de flanken, misschien zou het kunnen in een rol waarbij hij veel naar binnen komt. Hij is nog niet helemaal op honderd procent in zijn proces, maar hij heeft grote stappen gezet en is een speler die ons kan helpen", besluit hij.
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