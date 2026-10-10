Míchel vinkt optie af voor vleugels: "Zie hem niet als buitenspeler"

"Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen", antwoordt de trainer geciteerd door Voetbal International. "Yves traint nog maar twee weken met ons mee. Het is een van de vragen die ik mezelf ook stel", vertelt hij. "Ik zie hem als een nummer 6 of nummer 8, hij kan op die twee posities uit de voeten. Amrabat is voor mij heel duidelijk een nummer 6."

"Ze zouden dus samen kunnen spelen, als Biss de nummer 8 is. Maar het klopt dat we dan misschien wat diepte zouden missen, in sommige situaties", erkent ook de trainer. "Maar goed, we moeten elkaar eerst veel beter leren kennen en de chemie tussen hen beoordelen, voordat ik daar een goed oordeel over kan vellen."