Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Michel Vlap: "Ajax meldde zich niet en dit is een nettoland"

Bjorn
bron: Tubantia
Michel Vlap
Michel Vlap Foto: © BSR Agency

Michel Vlap vertrok afgelopen zomer bij FC Twente. De 28-jarige middenvelder koos voor een lucratief avontuur in Qatar. Na vier jaar FC Twente zocht de Fries een nieuw avontuur.

"Ik stond voor de keus: wat wil ik nou op mijn 28ste?", legt Vlap uit in gesprek met de Tubantia. "Ik had ervoor kunnen kiezen om verder te gaan bij FC Twente. Dan was ik voor de komende jaren een bepalende speler geworden en wie weet had ik in de toekomst kunnen uitgroeien tot aanvoerder."

"FC Twente is een geweldige club en ik heb er ongelooflijk mooie jaren gehad, maar ik wilde wat nieuws", vervolgt de aanvallende middenvelder. "De top drie uit Nederland (Ajax, Feyenoord en PSV, red.) meldde zich niet en dan hoop je op iets moois uit het buitenland."

Vlap had in Europa kunnen blijven, maar de financiën speelden een rol bij de stap naar Qatar. "Je zit in een fase van je loopbaan dat je gaat kijken wat je bij elkaar hebt gespeeld", is hij eerlijk. "Je voetbalt immers ook voor je familie en kinderen. Niemand weet hoe het is om cijfers voor je neus geschoteld te krijgen die je leven gaan veranderen. Qatar is een nettoland, daar hoef ik niet moeilijk over te doen."

