Míchel was bang op eerste dag bij Ajax: "Ik had trillende handen"
Míchel is bezig aan zijn eerste weken bij Ajax. De Spaanse trainer is volgens onder meer Daley Blind in staat om een goede relatie met zijn spelers op te bouwen, maar steekt zijn mening niet onder stoelen of banken.
"Ik geloof: als je de problemen die je tegenkomt niet direct benoemt en oplost, dat ze daarna niet meer op te lossen zijn. Dat is het belangrijkste als trainer, om daar meteen op te handelen", geeft Míchel aan tegenover Voetbal International. Hij liegt nooit tegen zijn spelers en is direct: "Mijn deur is altijd open. We werken in een cirkel, niet in een piramide. Ik ben altijd direct en ik lieg nooit tegen mijn spelers. Als ik een probleem zie, dan zeg ik dat direct. Weet je, als trainer heb ik nog nooit een wedstrijd gewonnen: de spelers winnen de wedstrijd. Dus ik support mijn spelers."
De Spanjaard snapt dat spelers die niet gekozen worden, teleurgesteld zijn. "Dan probeer ik empathisch te zijn, ik probeer te begrijpen hoe ze denken en probeer ze te helpen. Maar, zij moeten wel alles geven. Elke dag, elke actie. Ik wil dat mijn spelers begrijpen dat ons doel is om Ajax terug te brengen naar waar de club hoort. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Hun verantwoordelijkheid is: hard werken met een goede mentaliteit en een topsportcultuur. Ik ben vier, vijf, zes uur samen met hen, maar de andere uren van de dag zie ik ze niet. En in die uren moet je óók een profvoetballer zijn."
Op zijn eerste dag bij Ajax had Míchel veel angst, zo is hij eerlijk. "Want alles dat op me afkwam, was onbekend. Maar ik ging het aan, want ik zei tegen mezelf: dit is wat ik wil, deze uitdaging. Mijn eerste gesprek had ik trillende handen, maar dat is normaal. Maar nu, voel ik me veilig en comfortabel, omdat ik weet wat ik moet doen. Ik ben goed in het bewaken van mijn focus. Ik weet dat als je scoort, als je wint, dat alles makkelijk is. Ik probeer mijn werk te controleren, dan kan ik ook de druk controleren. Tegen de spelers zeg ik hetzelfde."
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Míchel was bang op eerste dag bij Ajax: "Ik had trillende handen"
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