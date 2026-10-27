"Míchel werd gek van hem, hij bleef maar roepen vanaf de zijkant"
Marciano Vink denkt dat er niet altijd sprake is van een goede verstandhouding tussen Tolu Arokodare en Ajax-trainer Míchel Sánchez. De analist zag de spits zondag tegen Sparta Rotterdam (1-2) regelmatig commentaar krijgen vanaf de zijlijn. Dat besprak hij samen met Kenneth Perez bij ESPN.
Perez reageert eerst op het doelpunt van Tolu, die dit seizoen al negen keer scoorde voor Ajax. "Dit was een mooie goal", zegt hij bij Dit was het Weekend. Vink plaatst daar vervolgens een kanttekening bij en wijst op de verhouding tussen de aanvaller en zijn trainer. "Míchel werd ook gek van hem. Hij was maar weer aan het roepen aan de zijkant. Ze hebben een soort haat-liefdeverhouding met elkaar."
Ook de situatie rondom Marcos Leonardo komt ter sprake. Perez denkt dat Sánchez op een bepaald moment overwoog om de spits in te brengen, maar daar uiteindelijk van afzag. "Toen keek hij naar rechts en zag hij Marcos Leonardo zitten. Toen dacht hij: nee...", zegt Perez.
Vink legt uit waarom de trainer mogelijk van gedachten veranderde. "Míchel wilde hem inbrengen, maar toen werd het alle hens aan dek in de wedstrijd. Toen deed hij het toch maar niet, ook vanwege de lengte."
Verweij ziet supertandem bij Ajax: "Die genieten van elkaar"
"Míchel werd gek van hem, hij bleef maar roepen vanaf de zijkant"
Perez wil meer speeltijd voor Ajacied: "Ze moeten voor hem kiezen"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor belangrijke kraker Ajax - AZ
Degryse lyrisch over oud-Ajacied: "Wie in Europa is sneller?"
'Woerts wil Eredivisie op de kop gooien': "Een dalende trend"
Janssen ziet Tolu ontsporen tegen Sparta: "Helemaal gek gemaakt"
Ajax-talent Heitinga scoort twee keer rechtstreeks uit corner
De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"
Van Bergen vol ongeloof over Ajacied: "Ik schrok wel een beetje"
Toornstra baalt ondanks jubileum tegen Ajax: "Een minder moment"
'Politie vraagt Ajax om aangifte te doen': "Identiteitsfraude"
Sparta-speler in Elftal van de Week: "Het kan niet mooier zijn"
Daley Blind doet boekje open: "Kon amper opstaan uit een stoel"
Henk Spaan ziet drie uitblinkers: "Daarom staat Ajax nu tweede"
De Boer zat er mentaal doorheen: "Wilde op onbewoond eiland zitten"
'Ajax zet in op oude bekende en wil Noa Lang naar Amsterdam halen'
Míchel geeft toelichting over gecancelde wissel: "Té risicovol"
Kenneth Perez onder de indruk van Ajacied: "Buitencategorie"
Theo Janssen op de bres voor Ajacied: "Hij voegt wél dingen toe"
Van Hanegem: "Die zou ik meteen kopen als ik Jordi Cruijff was"
Gouka geniet van Ajacied: "Als hij wil, duwt hij hem onder het gras"
"We pakken uiteindelijk geen punt omdat Ajax een wereldkeeper heeft"
Míchel blij met Ajacied: "Een goede gozer en een goede speler"
Daley Blind ontkracht verhaal: "Dan worden die dingen gezocht"
Ouazane kreeg advies van Steven Berghuis: "Hij raadde het aan"
Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"
Kwakman haalt uit naar Ajax-speler: "Koning verkeerde keuzes"
Klaassen lovend over Ajax-speler na zege: "Geen koekebakker"
Ajax ontsnapt tegen Sparta dankzij een uitblinkende Ter Stegen