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"Míchel werd gek van hem, hij bleef maar roepen vanaf de zijkant"

Joram
Míchel Sánchez
Míchel Sánchez Foto: © Pro Shots

Marciano Vink denkt dat er niet altijd sprake is van een goede verstandhouding tussen Tolu Arokodare en Ajax-trainer Míchel Sánchez. De analist zag de spits zondag tegen Sparta Rotterdam (1-2) regelmatig commentaar krijgen vanaf de zijlijn. Dat besprak hij samen met Kenneth Perez bij ESPN.

Perez reageert eerst op het doelpunt van Tolu, die dit seizoen al negen keer scoorde voor Ajax. "Dit was een mooie goal", zegt hij bij Dit was het Weekend. Vink plaatst daar vervolgens een kanttekening bij en wijst op de verhouding tussen de aanvaller en zijn trainer. "Míchel werd ook gek van hem. Hij was maar weer aan het roepen aan de zijkant. Ze hebben een soort haat-liefdeverhouding met elkaar."

Ook de situatie rondom Marcos Leonardo komt ter sprake. Perez denkt dat Sánchez op een bepaald moment overwoog om de spits in te brengen, maar daar uiteindelijk van afzag. "Toen keek hij naar rechts en zag hij Marcos Leonardo zitten. Toen dacht hij: nee...", zegt Perez.

Vink legt uit waarom de trainer mogelijk van gedachten veranderde. "Míchel wilde hem inbrengen, maar toen werd het alle hens aan dek in de wedstrijd. Toen deed hij het toch maar niet, ook vanwege de lengte."

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