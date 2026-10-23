Michel wijst 'Man of the Match' aan bij Ajax: "Dat was de sleutel"

Ajax won donderdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Atalanta Bergamo en invaller Tolu Arokodare nam een doelpunt en assist voor zijn rekening. Trainer Michel Sanchez zag echter (veel) meer uitblinkers en had ook een duidelijke Man of the Match.

"Vandaag was Mokio voor mij de beste speler", vertelt hij op de website van VoetbalPrimeur. "Hij heeft de druk perfect geïnterpreteerd. Mokio wist meteen hoe hij hoog druk moest zetten en ook de positionering van Davy Klaassen is heel belangrijk geweest. Dat was de sleutel. Het heeft ervoor gezorgd dat zij naar achteren gingen lopen. In het algemeen hebben we ook goed druk gezet nadat wij balverlies hadden geleden", blikt Michel terug.

Op de website van ESPN is de Spaanse oefenmeester ook vol lof over de Nigeriaanse centrumspits. "Ik heb hem (Tolu, red.) gebracht om meer dreiging in het strafschopgebied te creëeren", vervolgt hij over de invalbeurt van Arokodare. "Soms doe je wissels en die pakken niet goed uit, maar het rendement van de spelers die van de bank zijn gekomen, heeft voor mij de verbetering gebracht", benadrukt Michel, die ook Ouazane zag scoren in blessuretijd.