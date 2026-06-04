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'Míchel wil Ter Stegen naar Ajax halen, ook Sommer op de lijst'

Sara
bron: SPORT
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

Ajax-trainer Míchel zou volgens de Spaanse krant SPORT Marc-André ter Stegen naar Amsterdam willen halen. Ook Yann Sommer wordt in verband gebracht met Ajax. 

Míchel kent Ter Stegen nog van zijn tijd bij Girona. De Barça-keeper zou door de technische leiding van Ajax serieus worden overwogen. "Zijn ervaring, leiderschap en balbeheersing passen perfect bij de filosofie van Ajax en ook bij de stijl van Míchel, die dolgraag herenigd zou worden met de doelman die hij in januari naar Girona haalde", schrijft SPORT

"Ter Stegen kan bij Ajax een nieuwe start maken", vervolgen ze. "Het pad lijkt helemaal voor hem uitgestippeld. Het valt alleen nog te bezien of de Duitser bereid is om mee te reizen."

SPORT voegt daar ook aan toe dat de naam van Yann Sommer wordt genoemd. Het contract van de 37-jarige doelman loopt aan het einde van deze maand af bij Inter en hij is dus deze zomer transfervrij. 

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