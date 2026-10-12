Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"
Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen NEC en trainer Michel baalde daarbij vooral van Oscar Gloukh. Uit beelden van ESPN bleek dat de Spaanse oefenmeester woest was op de buitenspeler, die zichtbaar baalde van zijn (vroege) wissel.
“Oscar twee goals! Je had twee goals kunnen maken", sprak hij volgens de televisiezender. Marciano Vink toont begrip voor de uitspraken van Michel. “Daar heeft hij wel gelijk in. Ajax speelde bij momenten best wel oké. Maar dan zijn er kansen die je gewoon af moet maken", sprak de voormalig profvoetballer.
"Die bal die Gloukh in de zestien mee krijgt… Wat wil je? Met de binnenkant van de voet in de verre hoek schuiven vanaf randje zestien? Dat gaat niet. Dan moet je killen", vervolgt hij kritisch. “Zo waren er een aantal kansen die Ajax moest afmaken. Met name Ouazane kreeg er een aantal. Daarbij deed hij alles goed, maar lukte het niet in de eindfase", besluit Vink over de talentvolle Ajax-speler, die als vervanger voor Oscar Gloukh binnen de lijnen kwam.
Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"
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