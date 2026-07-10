Míchel zegt direct sorry tegen pers: "Als ik met jullie spreek..."
Míchel is bezig aan zijn eerste weken als trainer van Ajax. De 50-jarige Spanjaard stond deze week voor het eerst uitgebreid de pers te woord. Hij deed dat in het Spaans, terwijl de voertaal bij Ajax Engels is.
"Sorry dat ik nu nog in het Spaans spreek", begon Míchel direct tegenover VI. "Ik zou het liefst alles in het Engels doen, maar als ik met jullie spreek, spreek ik ook met onze fans en met mijn spelers, dus ik wil me zo perfect mogelijk verwoorden." Sinds de winter is hij begonnen met het leren van Engels. "Ik wil inderdaad graag Engels leren, omdat dat de taal is die ik met mijn spelers zal gebruiken. Maar om me helemaal thuis te voelen in Amsterdam, zal ik ook een klein beetje Nederlands moeten leren! Maar, stap voor stap. Als ik hier vijf jaar blijf, beloof ik je dat ik Engels én Nederlands spreek."
Voor de Spanjaard was het direct duidelijk toen Jordi Cruijff belde: hij wilde aan de slag bij Ajax. "Voor mij is Ajax trainen een droom. Het is één van de clubs met de grootste historie in Europa. Dus toen Ajax contact met mij opnam, waren er geen andere opties meer voor mij."
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