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Michel ziet 2 uitblinkers: "We gaan veel plezier aan hem beleven"

Niek
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax won zondag met 2-5 op bezoek bij FC Groningen en trainer Michel Sanchez was na afloop zeer tevreden met het resultaat. De Spaanse oefenmeester had maar liefst zes (!) wissels doorgevoerd in zijn opstelling. Zo had Davy Klaassen een vrije rol op de rechterkant. 

"Groningen is een goede tegenstander. Op deze manier hadden we meer balans. Dit is zeker een optie voor de komende duels”, legt hij uit op de website van de Telegraaf. "Ik was ontevreden over onze laatste duels. Het moest echt anders. Donderdag in Split (Ajax verloor met 2-1 van Hajduk Split, red.) zag ik geen agressie en geen beweging. Het was heel afwachtend allemaal", aldus Michel.

"Nu wilde iedereen de bal. Ik zag ook heel veel energie in ons team. Zo willen we verder", vervolgt hij vastberaden. De Duitse spelmaker Julian Brandt kreeg na afloop (opnieuw) een groot compliment. "Het ziet er vaak simpel uit, maar hij is erg belangrijk voor ons. Ook nu was hij weer van veel waarde. Leonardo heeft niet gescoord, maar was ook belangrijk. We gaan nog veel plezier aan hem beleven." 

Michel weet dat de club uit Amsterdam onder een vergrootglas ligt in Nederland. "Ik weet dat we moeten winnen, maar ik houd van deze druk", benadrukt hij. "Ik wil vechten voor titels en na drie wedstrijden zonder winst, was vandaag heel belangrijk. De sfeer in het team is goed, maar ik weet dat je een probleem hebt als je niet wint. We moeten beter worden, maar we hebben ook goede wedstrijden gespeeld voor de laatste twee duels", besluit Michel. 

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