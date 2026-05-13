'Míchel ziet Ajax niet zitten': "Club in Engeland of Duitsland"
Ajax is achter de schermen druk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, maar technisch directeur Jordi Cruijff moet de komst van Michel waarschijnlijk uit zijn hoofd zetten. Volgens BILD staat de Spaanse oefenmeester hoog op het verlanglijstje van Bayer Leverkusen.
De trainer van Girona, die een aflopend contract heeft en daardoor na dit seizoen zou kunnen vertrekken, lijkt in ieder geval niet geïnteresseerd in de vacature bij Ajax. "Zijn doel is een topclub in Engeland of Duitsland. hij zou zijn Engels daarom ook hebben verbeterd. Ondertussen is er contact tussen hem en Leverkusen."
Eerder werd Arne Slot al in verband gebracht met Ajax, maar de voormalig Feyenoord-trainer is op dit moment (nog) werkzaam bij Liverpool. Ook de namen van Iñigo Pérez en Eder Sarabia werden al eens genoemd als mogelijke opvolger van Oscar Garcia. In Nederland zou Dick Schreuder nog een optie kunnen zijn.
