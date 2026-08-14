Míchel ziet Ajax-target: "Zo’n voetballer hebben we hier nodig"

"Als Mika weggaat, moeten we vervangers halen. Hij is een speler die zijn man kan omspelen. Zo’n voetballer hebben we nodig", vertelt Míchel aan Ajax Life na het 2-2 gelijkspel tegen Shelbourne. "Noa Lang? Ik hou er niet van over spelers te praten die niet van ons zijn."

Daarna werd hem gevraagd naar het duel met Shelbourne. "Het belangrijkste is dat we de volgende ronde haalden, maar de tweede helft was niet goed genoeg", is Míchel eerlijk. "Ik zag een gebrek aan energie en creativiteit. Daarnaast hadden we geen diepte op beide flanken. En als we dan ook nog de duels verliezen, wordt het heel moeilijk."