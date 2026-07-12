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Míchel ziet groot verbeterpunt bij Ajax: "Dit soort spelers nodig"

Amber
bron: Voetbal International
Míchel in actie als trainer van Ajax
Míchel in actie als trainer van Ajax Foto: © Pro Shots

Míchel is duidelijk: samen met Jordi Cruijff wil bij Ajax weer opbouwen en laten meespelen om de prijzen. Ajax heeft daarvoor doelpunten nodig, zo erkent de Spaanse trainer. Kasper Dolberg mag vertrekken, terwijl Wout Weghorst al weg is.. 

"Wat dat betreft lijken de cijfers van Ajax en Girona van afgelopen seizoen best veel op elkaar: moeite met het creëren van grote kansen en het agressief aanvallen van de aanvallende ruimtes. Dat kunnen we verbeteren op de training, maar natuurlijk ook met gerichte aankopen. Ik denk dat we dit soort spelers nodig hebben, met scorend vermogen", erkent Míchel direct tegenover VI.

Hij noemt wel meer verbeterpunten. Zo zag hij afgelopen seizoen een 'gebrek aan diepte'. "De druk hoog op het veld kon beter. Maar we moeten nu beginnen zonder al te veel terug te kijken op afgelopen seizoen. En ervoor zorgen dat deze mindere punten zo min mogelijk op het veld te zien zijn komend seizoen. Daar gaan we samen aan werken. Dus: meer diepte in ons spel creëren en nog agressiever druk zetten."

Ajax oogde afgelopen seizoen ook niet fit, maar volgens Míchel kunnen de spelers veel sprints op hoge intensiteit trekken. "Ze zijn er dus klaar voor om op hoge intensiteit te spelen. Waar we vooral beter moeten worden is in de duels en in het druk zetten als team. Het gaat ook niet om rennen om het rennen, maar rennen met een doel. Zoals Cruijff zei: het gaat om de timing. Niet te vroeg, niet te laat, maar precies op tijd", besluit de trainer.

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