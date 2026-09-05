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Míchel ziet sleutel in PSV-duel: "Wat we nodig hebben zijn de fans"

Rik Engelbertink
Míchel Sanchez
Míchel Sanchez Foto: © Pro Shots

Míchel Sanchez heeft zin in het treffen tussen Ajax en PSV van zaterdagavond. De trainer denkt dat de Amsterdammers hun publiek nodig zullen hebben tegen de landskampioen.

"Wat we nodig hebben, zijn de fans. Ik hoop dat we morgen met de fans hier de twaalfde man kunnen zijn en daardoor winnen", zegt Míchel op de persconferentie voorafgaand aan het duel. "Tegen een goed PSV kunnen we meteen zien wat ons huidige niveau is en waar onze verbeterpunten zijn."

Hij meent dat een solide en goed georganiseerde start de basis kan vormen voor de overwinning. "PSV is voorin goed, ze zijn goed in de één-tegen-één en hebben fantastische diepgang in het spel. We moeten de eerste druk overleven en ze naar achteren proberen te drukken. Ik denk dat daar de sleutel ligt."

"Wat we wel ook tegen PSV moeten zijn, is een actieve ploeg. We moeten dominant spelen", meent hij. "Ik heb met de spelers gesproken en gezegd dat we druk moeten zetten. We moeten dominant zijn. We willen spelen op de helft van de tegenstander, ook al gaat het moeilijk zijn, want PSV kan goed druk zetten."

Wel is hij onder de indruk van het aanvalsspeler van Peter Bozs. "Hij heeft een topaanvalsplan. Hij durft agressief te spelen om de bal snel te veroveren, speelt één op één over het hele veld en daar liggen ook wel risico’s in, waar ik mijn spelers in moet overtuigen hoe we daarmee moeten omgaan", besluit hij. 

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