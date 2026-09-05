Míchel ziet sleutel in PSV-duel: "Wat we nodig hebben zijn de fans"

Míchel Sanchez heeft zin in het treffen tussen Ajax en PSV van zaterdagavond. De trainer denkt dat de Amsterdammers hun publiek nodig zullen hebben tegen de landskampioen.

"Wat we nodig hebben, zijn de fans. Ik hoop dat we morgen met de fans hier de twaalfde man kunnen zijn en daardoor winnen", zegt Míchel op de persconferentie voorafgaand aan het duel. "Tegen een goed PSV kunnen we meteen zien wat ons huidige niveau is en waar onze verbeterpunten zijn."

Hij meent dat een solide en goed georganiseerde start de basis kan vormen voor de overwinning. "PSV is voorin goed, ze zijn goed in de één-tegen-één en hebben fantastische diepgang in het spel. We moeten de eerste druk overleven en ze naar achteren proberen te drukken. Ik denk dat daar de sleutel ligt."