Míchel zorgt voor enthousiasme: "Als persoon geef ik hem een 10"

Ajax-supporters kunnen veel verwachten van Míchel. Tatiana Pérez, journalist van Diari di Girona, is enthousiast over de nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdammers.

Míchel maakte na vijf seizoenen Girona de overstap naar Ajax. "Als persoon geef ik hem een 10", vertelt Pérez aan Ajax Showtime. "Hij is een zeer benaderbaar en bescheiden persoon, die zijn afkomst niet vergeet en vecht voor wat hij wil bereiken. Zijn omgang met de pers en de supporters is fantastisch. In Girona integreerde hij zich onmiddellijk." Volgens Pérez kan Míchel zich goed verwoorden tegenover de media. "De omgang met de pers gaat hem heel goed af", klinkt het. "Hij praat altijd veel over voetbal. Misschien was zijn manier van spreken de laatste tijd wat minder sterk, maar dat kwam door de situatie van het team."