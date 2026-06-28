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Míchel zorgt voor enthousiasme: "Als persoon geef ik hem een 10"

Max
bron: Ajax Showtime
Míchel Sanchez
Míchel Sanchez Foto: © BSR Agency

Ajax-supporters kunnen veel verwachten van Míchel. Tatiana Pérez, journalist van Diari di Girona, is enthousiast over de nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdammers. 

Míchel maakte na vijf seizoenen Girona de overstap naar Ajax. "Als persoon geef ik hem een 10", vertelt Pérez aan Ajax Showtime. "Hij is een zeer benaderbaar en bescheiden persoon, die zijn afkomst niet vergeet en vecht voor wat hij wil bereiken. Zijn omgang met de pers en de supporters is fantastisch. In Girona integreerde hij zich onmiddellijk."

Volgens Pérez kan Míchel zich goed verwoorden tegenover de media. "De omgang met de pers gaat hem heel goed af", klinkt het. "Hij praat altijd veel over voetbal. Misschien was zijn manier van spreken de laatste tijd wat minder sterk, maar dat kwam door de situatie van het team."

Míchel heeft een duidelijke speelstijl voor ogen en wil het liefst zo veel mogelijk de bal hebben met zijn ploeg. "Hij heeft die zelden veranderd. Dat kan hem hebben geschaad, omdat hij niet altijd de juiste spelers had om dat type voetbal te spelen. Zijn idee is niet onderhandelbaar", weet Pérez. "In Spanje ziet men het niet als een zwakte dat Míchel niet afwijkt van zijn speelstijl. Integendeel: ze zien het als moedig dat hij zijn idee niet opgeeft."

In Spanje is men niet verbaasd over de transfer van de vijftigjarige Míchel. "Wij zien Ajax als de grote club die het is, maar het gaat momenteel niet door zijn beste periode. De stap van Girona naar Ajax is voor Míchel een stap vooruit in zijn carrière, maar het is ook een grote uitdaging. Girona is gedegradeerd en Míchel is geen trainer meer voor het tweede niveau. Gezien de degradatie voelde het als logisch dat Míchel een stap vooruit zou zetten in zijn carrière", besluit Pérez. 

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