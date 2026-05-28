Michiel Kramer: "Dat hij nu voor Ajax speelt vind ik vervelend"

Michiel Kramer is inmiddels gestopt met profvoetbal. De 37-jarige centrumspits, die in het verleden bij volksclubs als NAC Breda, ADO Den Haag, Feyenoord en FC Utrecht speelde, laat in een interview op de website van VI weten dat hij goed alleen kan zijn.

"Misschien ben ik wel meer een individuele sporter", begint hij. "Tennis, pingpong, golfen vind ik leuk. Kan ik alleen mezelf de schuld geven als ik verlies. Ik vind het prettig alleen van RKC naar huis te rijden. Met jezelf in gesprek gaan. Die VVCS-studie psychologie heeft daarbij geholpen", constateert Kramer.

"Opvoeding vormt je. Dat geldt voor iedereen. Ik ben er heilig van overtuigd dat als je je als trainer gaat verdiepen in een persoon, je het maximale eruit haalt", vervolgt hij vastberaden. "Weten wat iemand motiveert, wat iemands achtergrond is. Dan kun je beter begrijpen wat iemand wel of niet prettig vindt. Dan kun je ook inhoudelijk kritisch zijn. Verdiep je in iemand als persoon", adviseert Kramer.

"Sommigen denken bij een psycholoog: Wat lult hij raar. Maar gedrag komt voort uit hoe je bent opgegroeid. Dat is de reden dat ik trainer wil worden. Ik heb een docu over Jürgen Klopp gezien", blikt hij terug. "Daarin gaf hij als voorbeeld dat iemand uit Argentinië anders is dan iemand uit Engeland. Die kun je niet hetzelfde behandelen. In de trainerscursus zie ik daar weinig van terug. Als mensen die boven je staan interesse in je tonen, dan ga je toch tien keer harder werken? Empathisch vermogen heet dat", weet Kramer.