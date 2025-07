Middenvelder blikt terug: "Hoorde bij de grotere talenten van Ajax"

Cedric Hatenboer blikt in gesprek met Voetbal International openhartig terug op zijn tijd in de jeugdopleiding van Ajax, een periode die hij als uitdagend ervaarde. De middenvelder, die aankomend seizoen voor RSC Anderlecht zal spelen, kreeg tijdens zijn jaren in Amsterdam te maken met gezondheidsproblemen.

Al op jonge leeftijd werd Hatenboer benaderd door clubs uit Italië en Portugal, maar hij koos ervoor om in Nederland te blijven. "Ik wist al vroeg dat ik goed was", vertelt hij. "Hoe ik op het veld sta, weten waar ik me bevind op het veld. Ik kon al snel rust brengen in een team. Ik wist altijd precies wat ik moest doen."

Nog voordat hij bij Ajax terechtkwam, moest hij kiezen tussen twee andere Rotterdamse clubs. "We gingen bij beiden kijken", zegt Hatenboer over zijn keuze tussen Sparta en Feyenoord. "Mijn vader dacht dat ik voor Feyenoord zou kiezen, maar ik zag dat mijn dribbelende Marokkaanse vriendjes daar op hun kop kregen omdat ze teveel dribbelden. Ik koos voor Sparta en wees Feyenoord af."

Op tienjarige leeftijd maakte hij uiteindelijk de stap naar Ajax, maar zijn droom werd daar al snel bemoeilijkt door fysieke tegenslagen. Toch kijkt hij met trots terug op zijn doorzettingsvermogen. "Weg bij Ajax, de club waar ik als jongetje wilde spelen, betekent een zwaardere route afleggen, maar ik ben er trots op dat ik dat heb gedaan", aldus Hatenboer. "Ik hoorde bij de grotere talenten van Ajax, zeiden ze."