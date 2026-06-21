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Middenvelder neemt afscheid van Ajax: "Wens jullie het allerbeste"

Joram
Sivert Mannsverk tegen FC Utrecht
Sivert Mannsverk tegen FC Utrecht Foto: © Pro Shots

Sivert Mannsverk heeft via sociale media afscheid genomen van Ajax nadat zijn vertrek officieel werd afgerond. De Amsterdammers bevestigden op zaterdag 20 juni dat de 24-jarige middenvelder de overstap maakt naar Sparta Praag, waar hij afgelopen seizoen al op huurbasis actief was.

Kort na het definitief worden van zijn transfer richtte de Noor zich op Instagram tot zijn oude club. Onder een bericht waarin hij Ajax bedankte, liet hij een persoonlijke boodschap achter. "Dankbaar voor de ervaringen, lessen en herinneringen", schrijft hij.

Ook sprak Mannsverk zijn waardering uit richting de Amsterdamse club en wenste hij Ajax het beste toe voor de toekomst. "Ik wens je het allerbeste voor de toekomst, Ajax."

Met zijn vertrek zou volgens berichtgeving ongeveer 2,5 miljoen euro gemoeid zijn. De middenvelder werd eerder al verhuurd, eerst aan Cardiff City in de Championship en daarna aan Sparta Praag. In totaal kwam hij tot achttien officiële wedstrijden voor Ajax.

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