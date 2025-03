Miedema wijst naar Ajax: "PSV mag wat mij betreft kampioen worden"

Vivianne Miedema heeft zich uitgesproken over het vrouwenvoetbal in Nederland. De topscorer aller tijden van Oranje vindt dat de Nederlandse clubs een voorbeeld moeten nemen aan PSV, dat momenteel bovenaan staat in de Vrouwen Eredivisie.

"Ik las dat Ajax-coach Hesterine de Reus de titelstrijd heeft opgegeven. Dat zijn misschien een beetje mindgames, dat weet ik niet, maar ook wat mij betreft mag PSV kampioen worden", zegt Miedema in haar column voor het Algemeen Dagblad. "PSV is echt een goed voorbeeld van een club die investeert in vrouwenvoetbal en hoe je met een succesvol meerjarenplan in heel korte tijd succesvol kan worden. Daar mogen clubs in Nederland een voorbeeld aan nemen. Feyenoord moet die volgende stap ook gaan maken."

"Het is sowieso mooi dat de titelstrijd tot waarschijnlijk de laatste dag van de competitie duurt en drie topclubs zo dicht bij elkaar liggen", vervolgt ze. "FC Twente heeft voorheen veel gewonnen en daarna heeft ook Ajax mooie successen geboekt, dus het zou voor het Nederlands voetbal goed zijn als Ajax en FC Twente er nu nog een schepje bovenop moeten doen om PSV weer voorbij te gaan. Op die manier motiveren de clubs elkaar om het volgend seizoen nóg beter voor elkaar te hebben. Ik hoop ook dat PSV doorheeft dat - als ze doorpakken - ze elk jaar de eredivisie kunnen winnen of Champions League kunnen spelen."

Miedema wijst daarbij nogmaals naar de club uit Eindhoven. "PSV is ook een mooi voorbeeld voor andere clubs omdat ze daar nu zien dat je investeringen in het vrouwenvoetbal ook weer terug kan verdienen. Als je een businessplan voor een normale onderneming maakt, kijk je ook naar de lange termijn. Dat is iets wat in het vrouwenvoetbal al jaren misgaat. Bedrijven, bonden en clubs kijken vooral nog naar het profijt dat ze direct kunnen halen. Dat is niet realistisch", aldus de spits van Manchester City.