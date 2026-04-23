"Mij is verteld dat Jordi Cruijff hem het liefst als trainer wil"
Míchel lijkt momenteel de belangrijkste kandidaat om volgend seizoen hoofdtrainer te worden van Ajax. Dat werd gemeld tijdens een live-uitzending van El Chiringuito TV, waar werd benadrukt dat de Spanjaard hoog op het lijstje staat in Amsterdam.
De zoektocht naar een opvolger van Óscar García is in volle gang, en technisch directeur Jordi Cruijff lijkt daarbij een duidelijke voorkeur te hebben. Volgens journalist Marcos Benito is die keuze inmiddels behoorlijk concreet. "Mij is verteld dat hij (Míchel, red.) de trainer is die Ajax het meest ziet zitten voor volgend seizoen", aldus Benito. "Ja, hij kan naar Ajax gaan. Mij is verteld dat Jordi Cruijff hem het liefst als trainer wil."
De focus op een Spaanse coach past binnen het profiel van Cruijff, die een sterke band heeft met het Spaanse voetbal. Zijn achtergrond als speler en bestuurder in Spanje speelt daarin een duidelijke rol.
Míchel staat sinds 2021 aan het roer bij Girona, de club van oud-Ajacieden Daley Blind en Donny van de Beek. In het seizoen 2023/24 wist hij met de club zelfs Champions League-voetbal af te dwingen.
