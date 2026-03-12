Laatste nieuws
Ajax historie & oud-spelers

"Mijn toekomst was voor de komst van Erik ten Hag al bepaald"

Stefan
Erik ten Hag op de tribune bij FC Twente
Erik ten Hag op de tribune bij FC Twente Foto: © MTB-Photo

Erik ten Hag deed bij Manchester United geen beroep op Matej Kovar, waarop de doelman besloot te vertrekken. Hij tekende bij Bayer Leverkusen waar hij twee jaar zou blijven. Uitgerekend de oud-trainer van Ajax werd aangesteld in Leverkusen, maar vlak voor zijn komst werd Kovar benaderd door PSV.

Het belletje van technisch directeur Earnest Stewart kwam vlak nadat Bayer Leverkusen in Erik ten Hag de nieuwe hoofdtrainer vond. "Mijn toekomst was voor de komst van Ten Hag al bepaald", vertelt Kovar aan ESPN. "Ik wilde spelen, omdat ik niet eerste keeper was op mijn 24ste was het duidelijk dat ik ergens wilde gaan spelen. Ik heb hem niet eens echt ontmoet, voordat ik ging."

En dus verruilde hij Leverkusen voor Eindhoven, een keuze die goed is uitgepakt voor Kovar. "Ik geniet ervan", vervolgt hij. "Ik woonde in Düsseldorf, dus het was ook niet ver van Nederland. De mensen zijn leuk en vriendelijk. Ik woon in een fijne omgeving. Ze willen me daar altijd helpen. Je ziet overal mensen. Ze groeten je en willen je helpen. Ik praat wat dat betreft met iedereen. Deze cultuur past goed bij me."

Erik ten Hag
