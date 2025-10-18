Mijnans vertrouwt op winst tegen Ajax: "Spelen wij altijd goed"

Sven Mijnans heeft vertrouwen in een goede afloop tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena zaterdagavond. Met een zege zou de ploeg van coach Maarten Martens over tegenstander Ajax heen springen naar de derde plaats.

"In topwedstrijden spelen wij altijd goed", begint een zelfverzekerde Mijnans in gesprek met de NOS. "Zeker met de wedstrijden van vorig jaar in ons achterhoofd gaan we met een goed gevoel de wedstrijd in. Het is zeker mogelijk om bij Ajax-uit punten weg te halen."

"Als we van Ajax winnen, zitten we er volledig bij", vervolgt de middenvelder. "Die wedstrijd is enorm belangrijk. We zijn heel gretig en willen als AZ heel veel, maar we moeten het laten zien."

"We hebben een goede, gretige ploeg die veel agressiviteit kan tonen. We hebben dit jaar wat minder snelheid op flanken", zegt Mijnans over het verschil met vorig seizoen. "Maar meer voetballend vermogen tussen de linies, meer voetballend vermogen in de as, meer aanvallend vermogen aan de bal."

Of de overtuiging er is binnen de groep dat ze kunnen winnen van Ajax? "Zeker", besluit Mijnans overtuigend.