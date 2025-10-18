AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Mijnans vertrouwt op winst tegen Ajax: "Spelen wij altijd goed"

Sara
bron: NOS
Sven Mijnans en Mexx Meerdink
Sven Mijnans en Mexx Meerdink Foto: © Pro Shots

Sven Mijnans heeft vertrouwen in een goede afloop tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena zaterdagavond. Met een zege zou de ploeg van coach Maarten Martens over tegenstander Ajax heen springen naar de derde plaats. 

"In topwedstrijden spelen wij altijd goed", begint een zelfverzekerde Mijnans in gesprek met de NOS. "Zeker met de wedstrijden van vorig jaar in ons achterhoofd gaan we met een goed gevoel de wedstrijd in. Het is zeker mogelijk om bij Ajax-uit punten weg te halen."

"Als we van Ajax winnen, zitten we er volledig bij", vervolgt de middenvelder. "Die wedstrijd is enorm belangrijk. We zijn heel gretig en willen als AZ heel veel, maar we moeten het laten zien."

"We hebben een goede, gretige ploeg die veel agressiviteit kan tonen. We hebben dit jaar wat minder snelheid op flanken", zegt Mijnans over het verschil met vorig seizoen. "Maar meer voetballend vermogen tussen de linies, meer voetballend vermogen in de as, meer aanvallend vermogen aan de bal."

Of de overtuiging er is binnen de groep dat ze kunnen winnen van Ajax? "Zeker", besluit Mijnans overtuigend. 

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga

Van Persie imponeert: "Weet niet of Heitinga dat in zich heeft"

0
Davy Klaassen bedankt het publiek

De Mos waarschuwt Ajax: "Winnen van AZ, anders is het onhoudbaar"

0
Lees meer:
Ajax Ajax wedstrijden Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd