2026-01-04
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
KNVB Beker

Mijnans: "We gaan er vanuit dat we geen penalty’s nodig hebben"

Amber
bron: De Telegraaf
Sven Mijnans namens AZ
Sven Mijnans namens AZ Foto: © BSR Agency

Sven Mijnans rekent er niet op dat AZ woensdagavond strafschoppen nodig heeft om Ajax uit de KNVB Beker te schakelen. De aanvoerder van de Alkmaarders wil het duel binnen de reguliere speeltijd beslissen.

Ajax wacht al negen duels op een zege op AZ. Dat zorgt voor extra spanning rond het bekerduel. "Ik zie Ajax niet als onze favoriete tegenstander. Maar het is wel een wedstrijd die wat extra’s in ons losmaakt", zegt Mijnans tegen De Telegraaf.

De middenvelder hoopt dat het na negentig minuten al beslist is, al staat hij klaar mocht het toch op penalty’s aankomen. "In dat geval hou ik me aanbevolen. En Troy ook, die gaat zeker achter de bal staan. Maar laten we ervan uitgaan dat we geen penalty’s nodig hebben."

Bij winst plaatst AZ zich voor de kwartfinale van het bekertoernooi. Vorig seizoen haalden de Alkmaarders nog de finale, die verloren ging tegen Go Ahead Eagles. "We willen ver komen in het toernooi, net als afgelopen jaar. Dat hebben we met elkaar afgesproken. We hebben geproefd aan de finale, die willen we opnieuw halen en winnen uiteraard", aldus Mijnans.

