Mika Godt: "Het is nodig voor spelers als ik om rust te krijgen"

Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Europa League op tegen Eintracht Frankfurt en Mika Godts schoof woensdag aan bij de persconferentie. De buitenspeler sprak daarin vol lof over de Italiaanse oefenmeester Francesco Farioli.

"Hij bevalt me heel goed, hij heeft me veel kansen gegeven die ik vorig jaar miste", sprak de Belg, die begrip heeft voor het roulatiesysteem van Farioli. "Het is nodig. Als ik naar mezelf al kijk: ik heb twee blessures gehad dit seizoen. Dat komt door de intensiteit die ik niet gewend was", legt Godts uit op de site van VI.

"Het is nodig voor spelers als ik, die soms wat gevoelig zijn, om rust te krijgen. Iedereen wil iedere week spelen, maar begrijpt deze werkwijze nu ook. Als je wekelijks twee keer een wedstrijd kan spelen, is er meer begrip. Mentaal is het soms ook zeer lastig om altijd weer de knop aan te zetten", geeft hij toe.

Godts kan morgen zijn 36e wedstrijd van het seizoen spelen, terwijl de teller van Ajax in totaal al op 43 duels staat. "Het vergt veel energie. Ik voel me heel fit, maar je voelt je benen wel. De ene week is makkelijker dan de andere week", erkent hij. "Na twee blessures duurt het maanden voor je in deze intensiteit negentig minuten kan spelen. Je moet opbouwen, ergens naartoe werken", besluit Godts.