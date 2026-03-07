Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Mika Godts bekeert tot de Islam? "Daar laat ik me niet over uit"

Noah
bron: HUMO
Mika Godts en Davy Klaassen
Mika Godts en Davy Klaassen Foto: © BSR Agency

Mika Godt wil niet laten weten welk geloof hij aanhangt. In een interview met het Belgische HUMO laat hij weten dat zijn geloofsovertuiging privé is.  

Aanleiding voor die vraag was de Islamitische ceremonie die Godts had voor zijn bruiloft met zijn jeugdliefde Haifa Salem Ali. Ook was bekend dat de buitenspeler in 2024 meedeed aan de Ramadan. "Daar laat ik me liever niet over uit. Dat is privé"

Wat Godts wel laat vallen is dat hij langere tijd bezig is met religies. "Ik was er al eerder mee bezig. Mijn moeder komt uit een christelijke familie en ging elke week naar de mis. Dat heb ik zelf nooit gedaan, maar ik ben nieuwsgierig. Ik kijk met een open blik naar de wereld."

De Belg is al langer bezig met persoonlijke ontwikkeling. "Ik lees boeken, door mijn mental coach ben ik me meer in het brein gaan verdiepen, en ik schaak soms. Andere spelers hebben daar misschien genoeg aan trainen en series kijken. Ik kijk ook naar series, maar ik doe daarnaast andere dingen."

"Vaak hoor je dat spelers na hun carrière in een diep gat vallen of zelfs depressief worden. Ons leven is simpel: om negen uur ’s ochtends melden we ons op de club, we trainen, om drie uur zijn we weer thuis, rusten, eten en slapen. En dat elke dag opnieuw", aldus Godts.

Mika Godts
