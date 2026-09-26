Mika Godts blinkt uit bij België: "Of het een vergissing was?"
Mika Godts heeft zijn rekening geopend voor de Rode Duivels. De voormalig Ajacied maakte vrijdag tegen Italië zijn eerste goal voor de nationale ploeg.
Godts voelt het vertrouwen van bondscoach Mark van Bommel. "Scoren is altijd top, zeker de eerste voor je land. Dat is een grote eer", reageert hij na afloop bij Sporza. "Ik heb me geamuseerd. We hebben een mooie match gespeeld, met veel intensiteit en dingen die we op training hebben gedaan. Daar zijn we blij mee."
De vleugelaanvaller van Paris Saint-Germain ontbrak een paar maanden geleden nog op het WK. “Of het een vergissing was dat ik er niet was? Dat wil ik niet zeggen", zo haalt Godts zijn schouders op. "Maar ik heb al vaak gezegd dat het me hongerig maakt. Ik heb geen invloed op de keuze van de coach."
Godts heeft met Manchester City-speler Jeremy Doku wel behoorlijke concurrentie op linksbuiten. "Ik probeer elke concurrentie aan te gaan. Dat is ook waarom ik de stap gezet heb die ik gezet heb. Dit was een mooie eerste wedstrijd, maar we moeten nu rustig blijven."
Mika Godts blinkt uit bij België: "Of het een vergissing was?"
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