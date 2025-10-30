Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Mika Godts deelt blessurenieuws: "Echt last van mijn hamstring"

bron: De Telegraaf
Mika Godts
Mika Godts

Mika Godts maakte afgelopen week de derde en laatste treffer voor Ajax in het duel met FC Twente. De jonge aanvaller lijkt daarmee zijn zelfvertrouwen terug te hebben gevonden en wil die lijn de komende weken doortrekken.

"Ik wil elke week scoren. Dat is altijd mooi. Al is het niet zo dat ik daar alleen maar mee bezig ben", vertelt Godts. De Belgische buitenspeler stelt dat de fans veel van hem mogen verwachten. In zijn thuisland werd intussen openlijk getwijfeld aan zijn afmelding voor Jong België.

"Ik had echt last van mijn hamstring", legt hij uit. "En ik denk dat vorig seizoen wel is gebleken dat ik moet uitkijken als ik heel veel wedstrijden speel. Dan voel ik soms mijn hamstrings een beetje opstijven." Toch merkt Godts duidelijke vooruitgang. "Ik denk dat ik stappen heb gezet en fitter en fitter word. Dat is een groot verschil met vorig seizoen en dat voel ik ook."

