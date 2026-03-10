Laatste nieuws
Mika Godts droomt groot: "Ik wéét dat ik mijn plaats heb"

Max
bron: Sporza
Mika Godts met Kian Fitz-Jim
Mika Godts met Kian Fitz-Jim Foto: © Pro Shots

Mika Godts droomt van de Belgische nationale ploeg. De aanvaller van Ajax is bezig aan een sterk seizoen en zou op het lijstje van bondscoach Rudi Garcia staan. 

De twintigjarige Godts wacht nog op zijn eerste oproep voor de Rode Duivels. "Ik verwacht er liever niks van, dan kan ik alleen maar positief verrast worden. Kijk, ik denk dat ik iemand ben die in een goeie flow zit en in aanmerking zou moeten komen", geeft hij aan in gesprek met Sporza

Er zijn nog twee interlandperiodes met vriendschappelijke wedstrijden te gaan voor het WK. Mogelijk krijgt Godts nog zijn kans om zich te laten zien én mee te mogen naar het eindtoernooi. "Misschien wordt de Eredivisie minder hoog ingeschat, maar daar til ik persoonlijk niet zwaar aan. Ik wéét dat ik mijn plaats heb bij de Rode Duivels. Is het niet nu, dan hopelijk binnenkort", besluit hij. 

