Mika Godts droomt van tussenronde: "Nooit opgeven, zeggen ze"

Mika Godts blijft hopen dat Ajax zich weet te kwalificeren voor de tussenronde van de Champions League. De Belgische linksbuiten speelde een sterke wedstrijd in de 1-2 overwinning op Villarreal en sprak na afloop met ESPN .

Het begin van Ajax’ Champions League-campagne was moeizaam. Na nederlagen tegen Internazionale, Olympique Marseille, Chelsea, Galatasaray en Benfica leek kwalificatie ver weg, maar de overwinning op Qarabag (2-4) bood een sprankje hoop. De zege op Villarreal brengt die droom weer volop tot leven.

"De blijdschap was heel groot. Ik denk dat we met positieve energie deze wedstrijd ingaan om zoveel mogelijk punten te halen. Dat het op deze manier gebeurt, is heel mooi. We waren aan de bal heel goed", aldus Godts voor de camera van ESPN.

Met een overwinning op Olympiakos volgende week in de Johan Cruijff ArenA kan Ajax zich nog steeds in de top 24 spelen. "Nooit opgeven, zeggen ze", vertelt Godts met een grote glimlach. "Vandaag was een goede wedstrijd. We moeten in het weekend eerst weer een belangrijke wedstrijd spelen. Dan gaan we er alles aan doen om volgende week ook in de Champions League te winnen."

Zaterdagmiddag trapt Ajax om 16:30 uur af tegen FC Volendam, terwijl Olympiakos woensdag om 21:00 uur de tegenstander is.