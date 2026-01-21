Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Mika Godts droomt van tussenronde: "Nooit opgeven, zeggen ze"

Amber
bron: ESPN
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Mika Godts blijft hopen dat Ajax zich weet te kwalificeren voor de tussenronde van de Champions League. De Belgische linksbuiten speelde een sterke wedstrijd in de 1-2 overwinning op Villarreal en sprak na afloop met ESPN.

Het begin van Ajax’ Champions League-campagne was moeizaam. Na nederlagen tegen Internazionale, Olympique Marseille, Chelsea, Galatasaray en Benfica leek kwalificatie ver weg, maar de overwinning op Qarabag (2-4) bood een sprankje hoop. De zege op Villarreal brengt die droom weer volop tot leven.

"De blijdschap was heel groot. Ik denk dat we met positieve energie deze wedstrijd ingaan om zoveel mogelijk punten te halen. Dat het op deze manier gebeurt, is heel mooi. We waren aan de bal heel goed", aldus Godts voor de camera van ESPN.

Met een overwinning op Olympiakos volgende week in de Johan Cruijff ArenA kan Ajax zich nog steeds in de top 24 spelen. "Nooit opgeven, zeggen ze", vertelt Godts met een grote glimlach. "Vandaag was een goede wedstrijd. We moeten in het weekend eerst weer een belangrijke wedstrijd spelen. Dan gaan we er alles aan doen om volgende week ook in de Champions League te winnen."

Zaterdagmiddag trapt Ajax om 16:30 uur af tegen FC Volendam, terwijl Olympiakos woensdag om 21:00 uur de tegenstander is.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Fred Grim

Grim: "Of ik hem wil behouden? Hij loopt zeker niet in de weg"

0
Youri Regeer

Regeer reageert op incident met fan: "Helaas naar buiten gekomen"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Champions League Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties