Mika Godts duidelijk: "Het was zeker niet wat we wilden"

Ajax staat inmiddels acht punten los als koploper van de Eredivisie, maar het spel van de ploeg van Francesco Farioli is niet altijd even goed. "Ik zou het liefst Champagne-voetbal willen spelen, maar dat gaat niet altijd. We moeten soms ook kijken naar resultaat en goed staan als team", vertelt Godts op de persconferentie, geciteerd door de Telegraaf. "En dat staat het meestal. Aanvallend kan het voetbal altijd beter. Daar werken we ook wel aan."

Zondag wonnen de Amsterdammers van Almere City, maar was het spel niet om over naar huis te schrijven. "Na het duel met Almere City vielen er weinig harde woorden omdat we hadden gewonnen, maar het is niet zoals we willen spelen, helemaal niet", benadrukt de Belg. "Dat is niet omdat we ons eigen spel niet willen spelen. Hoe het wel komt, kan ik ook niet verklaren, als aanvaller zijnde. Maar het was zeker niet wat we wilden.”