Mika Godts duidelijk: "Voor een titelrace is het nog veel te vroeg"

Vorig seizoen speelde Mika Godts zich in de kijker in een wisselvallig Ajax. Het contrast met dit seizoen is daarom erg groot voor de Belg.

“Als team zijn we écht sterk. Er is veel karakter en teamspirit", vertelt Godts in gesprek met ESPN. "Dat komt door de nieuwe staf, denk ik. Zij wilden een grote verandering brengen en laten zien dat ze iedereen nodig hebben. Vorig jaar was iedereen meer met zichzelf bezig. Nu kijkt iedereen nog steeds naar zijn eigen spel, maar omringen we het individu met meer teamspirit.”

In de Eredivisie is Ajax momenteel koploper. De titelstrijd met PSV ligt helemaal open, maar dat is niet iets waar Godts zich veel mee bezig houdt. “Voor een titelrace is het nog veel te vroeg. We zijn goed bezig. Het is cliché, maar we kijken echt per wedstrijd.”