Mika Godts eerlijk: "Dan was ik gebleven en niet naar Ajax gegaan"

Mika Godts is dankbaar voor de kansen die hij krijgt bij Ajax. In een interview met HUMO vertelt de Belgische vleugelaanvaller dat hij in Amsterdam wél het vertrouwen voelt dat hij eerder miste. Godts maakte in 2020 de overstap van RSC Anderlecht naar KRC Genk. Daar speelde hij 2,5 jaar, maar een doorbraak in het eerste elftal bleef uit.

"Het was dat seizoen goed gegaan bij Jong Genk, maar als jonge speler wil je meer." Volgens Godts kreeg hij bij Genk nooit echt de kans om zich te laten zien in de hoofdmacht. "Ik wil geen kritiek geven, maar daar waren ze bij Genk niet echt mee bezig. Misschien omdat ze zo hard kampioen wilden spelen en er geen prioriteit van maakten."

Ook contractueel kwamen beide partijen er niet uit. "Als Genk toen met een goed plan was gekomen en we er ook contractueel uit waren geraakt – ook daar zaten we niet op dezelfde lijn – denk ik dat ik was gebleven." Met Mike Trésor had Godts bovendien stevige concurrentie op zijn positie.

"Ik vond niet dat ik in de basis moest staan. Ik wilde alleen voelen dat het erin zat." Bij Ajax moest hij ook geduld hebben, maar inmiddels is hij uitgegroeid tot een belangrijke speler. "Op dat vlak geeft Ajax het perfecte voorbeeld: zij laten talenten wél af en toe proeven van het grote werk”, aldus Godts.