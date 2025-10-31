Mika Godts eerlijk: "Het was gewoon op alle vlakken matig..."

"Het had 3-0 kunnen staan bij de rust, zeker", zei Godts. "Het was gewoon op alle vlakken een heel matige eerste helft, zowel aanvallend als verdedigend. De trainer was boos, iedereen wel een beetje. Er werd geschreeuwd dat het niet goed genoeg was en dat we met een andere honger en mindset naar buiten moesten. Dat deden we ook. Vaak zie je dat het minder en minder wordt. Daarom ben ik echt blij dat we het in de tweede helft zo goed hebben opgepakt."

De Belgische aanvaller zorgde zelf voor de derde Ajax-treffer in Enschede, na voorbereidend werk van Raul Moro. "Ik denk dat iedereen wel vertrouwen krijgt van goed uitgespeelde kansen en goals." Zijn doelpunt viel op het randje van buitenspel. "Het was een fifty-fifty. Ik moest inhouden, wilde achter de bal blijven, maar twijfelde zelf ook wel een beetje of dat was gelukt. Zo niet, dan was het buitenspel, want ik wist dat ik de verdediger voorbij was", besloot hij.