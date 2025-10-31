Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mika Godts eerlijk: "Het was gewoon op alle vlakken matig..."

Arthur
bron: De Telegraaf
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

FC Twente leek voor rust af te stevenen op een ruime voorsprong tegen Ajax, maar na de pauze kantelde het duel volledig. Waar de Enschedese ploeg in de eerste helft domineerde, kwam Ajax na rust scherp uit de kleedkamer. Mika Godts blikte tegenover De Telegraaf terug op de wedstrijd.

"Het had 3-0 kunnen staan bij de rust, zeker", zei Godts. "Het was gewoon op alle vlakken een heel matige eerste helft, zowel aanvallend als verdedigend. De trainer was boos, iedereen wel een beetje. Er werd geschreeuwd dat het niet goed genoeg was en dat we met een andere honger en mindset naar buiten moesten. Dat deden we ook. Vaak zie je dat het minder en minder wordt. Daarom ben ik echt blij dat we het in de tweede helft zo goed hebben opgepakt."

De Belgische aanvaller zorgde zelf voor de derde Ajax-treffer in Enschede, na voorbereidend werk van Raul Moro. "Ik denk dat iedereen wel vertrouwen krijgt van goed uitgespeelde kansen en goals." Zijn doelpunt viel op het randje van buitenspel. "Het was een fifty-fifty. Ik moest inhouden, wilde achter de bal blijven, maar twijfelde zelf ook wel een beetje of dat was gelukt. Zo niet, dan was het buitenspel, want ik wist dat ik de verdediger voorbij was", besloot hij.

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
KNVB Beker

Ajax in de koker: de 31 mogelijke tegenstanders in KNVB Beker

0
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena

'Ajax boekt toptransferbalans ondanks sportief en financieel verval'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

0
René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd