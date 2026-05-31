2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Mika Godts en Ajax-huurling halen Team van het Seizoen van ESPN

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

ESPN heeft het Eredivisie Team van het Seizoen bekend gemaakt. Zowel Mika Godts als Dies Janse heeft een plekje verdiend. Vooral de naam van Janse valt behoorlijk op.

Dat laat ESPN optekenen via haar officiële kanalen. "Te klein voor het tafellaken, te groot voor het servet. Zo kon je de situatie van Dies Janse (20) vóór dit seizoen typeren. De lange linksbenige centrumverdediger was te goed voor Jong Ajax, maar nog niet klaar voor Ajax 1. En toen kwam FC Groningen op de lijn", schrijft het medium.

"In het Hoge Noorden ontwikkelde Janse zich stormachtig aan de hand van Dick Lukkien. Hij verbeterde zich in bijna elk aspect van het spel. Gevaarherkenning, duelkracht, indribbelen en passing; Janse ging met sprongen vooruit en toonde zijn enorme potentie", wordt vervolgt.

Ook Mika Godts is geselecteerd: "Hij was hét lichtpunt in een donker Ajax-seizoen. De Belgische vleugelflitser was dit seizoen met zijn zeventien goals en twaalf assists direct betrokken bij maar liefst 46,8 procent van de Amsterdamse competitiedoelpunten."

"Buiten zijn vele doelpunten en assists was de Ajacied ook de VriendenLoterij Eredivisie-speler met de meeste gecreëerde kansen uit open spel (75) en succesvolle dribbels (85). Op bezoek bij NAC Breda maakte Godts een van de mooiste doelpunten van het seizoen", besluit het medium.

