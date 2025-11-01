Mika Godts: "Er wordt gewoon heel veel geschreven en gepraat"

Minder uitbundig dan Wout Weghorst, die na zijn gelijkmaker tegen FC Twente zijn emoties liet zien met een knuffel voor John Heitinga, uitte Mika Godts na afloop van de 2-3 zege in Enschede zijn steun op een andere manier. De Belg deed dat niet alleen voor zichzelf, maar namens de hele spelersgroep.

"We zijn nog altijd één team. Iedereen wil vechten en iedereen heeft vertrouwen in de staf. Er wordt gewoon heel veel geschreven, heel veel gepraat. Uiteindelijk kunnen wij maar één ding doen: zo’n tweede helft als tegen FC Twente spelen. Als je ziet hoe we na de rust naar buiten kwamen: met kwaliteit, vuur en honger."

Volgens Godts zijn er onder de nieuwe trainer wel wat aanpassingen gedaan, maar blijft de basis hetzelfde. "De accenten liggen wat anders. We spelen nu iets aanvallender en proberen er van achteruit door te komen. Maar ik denk dat nog heel veel principes hetzelfde zijn. En ook qua professionaliteit, mindset, teamgeest en dat soort dingen. Daar hebben we verdere stappen in gezet. Dus ik denk dat we goed bezig zijn."

De opluchting na de winstpartij in Enschede was groot, erkende hij. "De opluchting is groot, want de eerste helft was heel matig, slecht eigenlijk", aldus Godts tegenover De Telegraaf.