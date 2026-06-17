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Mika Godts geeft duidelijk signaal af: "Daar ligt de focus op"

Amber
bron: Ajax
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Mika Godts heeft nog maar één doel voor ogen: succesvol zijn met Ajax. De Belgisch international benadrukt in een uitgebreid interview met ABA Today, het magazine van Ajax Business Associates, dat zijn volledige aandacht uitgaat naar de Amsterdamse club.

De 21-jarige buitenspeler beleefde een indrukwekkend seizoen. Met zeventien doelpunten en twaalf assists werd hij uitgeroepen tot Most Valuable Player van de Eredivisie. Ondanks zijn persoonlijke prestaties wil Godts vooral vooruitkijken met Ajax.

In het interview blikt hij ook terug op zijn eerste maanden in Amsterdam. "In de ArenA zie je dat Ajax een grote club is. Een historische club." De overstap vanuit België vergde aanvankelijk wel wat aanpassing. "Ik moest wel even wennen aan de andere cultuur en aan de andere sfeer. Dat zorgde voor een beetje spanning, leuke spanning. Het wennen ging snel. Uiteindelijk is het allemaal heel natuurlijk gegaan."

Godts maakte begin 2023 de overstap van KRC Genk naar Ajax. Niet veel later volgde zijn debuut in de hoofdmacht onder toenmalig trainer John Heitinga. Dat moment staat hem nog altijd helder voor de geest.

"Hij vroeg me waarom ik naar Amsterdam was gekomen. Om hier te mogen voetballen, natuurlijk, zei ik. De trainer vertelde me dat ik erbij zat, dat ik een plek in de wedstrijdselectie had. In de weken daarvoor had ik mijn wedstrijden vooral bij Jong Ajax gespeeld, met veel plezier in de Keuken Kampioen Divisie." Vervolgens voegt hij toe: "Die gingen goed. Dan is het extra mooi als je zo snel je debuut mag maken. En al helemaal in de ArenA."

Aan het einde van het gesprek wil Godts nog één boodschap meegeven. Zijn toekomstplannen spelen momenteel geen rol; Ajax staat voorop. "De focus ligt op Ajax. Om verder te komen moet ik goed blijven presteren, maar wat we als team presteren is het belangrijkste. Als ik het goed blijf doen en Ajax gaat ook goed, dan is dat het mooiste."

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