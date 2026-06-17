Mika Godts geeft duidelijk signaal af: "Daar ligt de focus op"

Mika Godts heeft nog maar één doel voor ogen: succesvol zijn met Ajax. De Belgisch international benadrukt in een uitgebreid interview met ABA Today , het magazine van Ajax Business Associates, dat zijn volledige aandacht uitgaat naar de Amsterdamse club.

De 21-jarige buitenspeler beleefde een indrukwekkend seizoen. Met zeventien doelpunten en twaalf assists werd hij uitgeroepen tot Most Valuable Player van de Eredivisie. Ondanks zijn persoonlijke prestaties wil Godts vooral vooruitkijken met Ajax.

In het interview blikt hij ook terug op zijn eerste maanden in Amsterdam. "In de ArenA zie je dat Ajax een grote club is. Een historische club." De overstap vanuit België vergde aanvankelijk wel wat aanpassing. "Ik moest wel even wennen aan de andere cultuur en aan de andere sfeer. Dat zorgde voor een beetje spanning, leuke spanning. Het wennen ging snel. Uiteindelijk is het allemaal heel natuurlijk gegaan."