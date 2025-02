Mika Godts geeft toe: "Ik dacht dat het een geldig doelpunt was"

Mika Godts denkt dat Ajax goed is weggekomen tegen Go Ahead Eagles. Een treffer van Julius Dirksen werd afgekeurd, waar de Belg in het veld niet snapte waarom.

"We hadden een beetje geluk, denk ik, maar we hebben het goed opgepakt", zegt hij tegen De Telegraaf. "De eerste helft speelden we niet eens superslecht, kregen we ook een paar kansen en hadden we de controle. Maar na rust kwam er meer energie in en dan zie je dat we goed kunnen spelen."

Julius Dirksen leek vlak voor tijd nog de gelijkmaker te maken, maar deze werd afgekeurd. "Ik dacht dat het een geldig doelpunt was. Maar op een gegeven moment gingen de videomannen (VAR, red.) ernaar kijken en kwam er ’mogelijk buitenspel’ op de schermen. En uiteindelijk bleek het hands. Ze hebben de correcte beslissing genomen. Als het 1-1 wordt, dan was het de laatste tien minuten nog lastig geworden. Dat hands had ik zelf niet gezien, maar was wel prettig."