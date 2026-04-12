Mika Godts geeft uitsluitsel over toekomst: "Ik hoef niet weg"

Mika Godts wil ook na de zomerse transferperiode nog bij Ajax voetballen. Tegenover De Telegraaf vertelt hij momenteel uitsluitend bezig te zijn met het veiligstellen van Champions League-voetbal.

"Ik wil een echte prijs winnen met deze club", aldus de Belg tegenover De Telegraaf. "Er zal deze zomer wel iets gaan veranderen bij ons en ook ik zal horen wat mijn rol wordt. Maar ik hoef niet weg als je me het nu vraagt."

Momenteel heeft Godts liefst vijftien doelpunten gemaakt in de Eredivisie, terwijl hij ook al tien keer aangever was. Buitenlandse clubs zal dat ook opgevallen zijn "Dat zijn mooie cijfers", reageert de buitenspeler. "Maar het gaat niet om Mika Godts. Het gaat om Ajax."

"We hebben dit seizoen te veel punten verloren en moeten daarom nu strijden om deelname aan Europees voetbal", gaat Godts verder. "Ik kijk niet naar andere clubs en wil zo hoog mogelijk eindigen. Ik heb de Champions League nog niet uit mijn hoofd gezet."