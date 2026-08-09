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Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent

Max
bron: Ajax
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Mika Godts is zondag niet aan de aftrap verschenen tegen PEC Zwolle. De aanvaller haakte in de warming-up af vanwege blessureklachten. 

Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de klachten van Godts zijn. Ajax zal geen risico willen lopen met de uitblinker, die momenteel nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain.

Trainer Míchel Sanchez besloot Abdellah Ouazane daarom zijn basisdebuut in de Eredivisie te gunnen. 

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