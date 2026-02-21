Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Mika Godts heeft Van der Vaart en Eriksen in het vizier bij Ajax

Mika Godts juicht
Mika Godts juicht Foto: © BSR Agency

Mika Godts is bezig aan een productief seizoen. De Belgische vleugelaanvaller is momenteel zelfs de most valuable player en kan prestaties van Rafael van der Vaart en Christian Eriksen verbeteren.

Godts was dit seizoen betrokken bij twintig doelpunten van Ajax. Tot dusver scoorde hij twaalf doelpunten en leverde hij acht keer de assist bij een Amsterdams doelpunt. Het seizoen is natuurlijk nog niet voorbij en dat betekent dat een aantal grote Ajacieden in het vizier van de Belgische aanvaller zijn verschenen.

Van der Vaart was in het seizoen 2002/2003 bij 22 doelpunten betrokken in het shirt van Ajax. Christian Eriksen had inbreng in 23 Amsterdamse treffers in het seizoen 2011/2012, terwijl Kasper Dolberg middels een goal of een assist bij 22 doelpunten van Ajax betrokken was in de jaargang 2016/2017. 

