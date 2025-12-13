Mika Godts imponeert bij Ajax en ziet marktwaarde flink stijgen

Mika Godts is uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van Fred Grim. Zijn ontwikkeling blijkt ook uit zijn stijgende marktwaarde.

Volgens Transfermarkt.nl had de aanvaller afgelopen zomer een marktwaarde van 10 miljoen euro. Inmiddels is die gestegen naar 15 miljoen euro, terwijl zijn contract bij Ajax doorloopt tot medio 2029.

Godts doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde 25 wedstrijden voor de beloftenploeg. Ondertussen kwam hij 86 keer in actie voor het eerste elftal, waarin hij 14 keer scoorde, 16 assists gaf en slechts drie gele kaarten ontving.