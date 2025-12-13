Het laatste Ajax Nieuws
Mika Godts imponeert bij Ajax en ziet marktwaarde flink stijgen
Mika Godts juicht Foto: © BSR Agency
Mika Godts is uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van Fred Grim. Zijn ontwikkeling blijkt ook uit zijn stijgende marktwaarde.
Volgens Transfermarkt.nl had de aanvaller afgelopen zomer een marktwaarde van 10 miljoen euro. Inmiddels is die gestegen naar 15 miljoen euro, terwijl zijn contract bij Ajax doorloopt tot medio 2029.
Godts doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde 25 wedstrijden voor de beloftenploeg. Ondertussen kwam hij 86 keer in actie voor het eerste elftal, waarin hij 14 keer scoorde, 16 assists gaf en slechts drie gele kaarten ontving.
Zet in op Ajax tegen Feyenoord!
Ajax speelt zondagmiddag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Laatste nieuws
Mika Godts imponeert bij Ajax en ziet marktwaarde flink stijgen
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Vermoedelijke opstelling Ajax: "Grim laat hem vermoedelijk staan"
De Boer looft Feyenoorder: "Eigenlijk is hij een Ajax-voetballer"
"Tegen Ajax staan Feyenoord én Van Persie voor een grote test"
'Maduro ziet bij Feyenoord link aan Ajax-interesse': "Voordeel"
'Babel ziet oplossing voor Ajax': "Hij neemt de boel op sleeptouw"
FOTO'S | Feyenoorder Valente als kind gespot in Ajax-kleding
'De Boer ziet fout bij Ajax': "Stoten zich aan dezelfde steen"
'Tomiyasu op weg naar Ajax en ondergaat de medische keuring'
Meer nieuws
Ajax-bankzitter deze winter weg? "Speler voor Twente of Utrecht"
'Ajax kan naam van lijstje afstrepen': "Die wordt geen trainer"
'Directeur Marijn Beuker steeds meer onder vuur binnen Ajax'
Ajax treft Feyenoord in Amsterdam: BetMGM pakt uit met fraaie odds
Resink naar Ajax? "Daardoor zullen ze eerder een kans wagen"
Ajax krijgt rechtsback getipt: "Beste speler van het seizoen"
'Ajax bang voor harde kern': "Niemand durft echt in te grijpen"
Van der Meijde had te maken met armoede: "Helemaal geen geld"
'Eredivisieclub toont interesse in spits van tien miljoen euro'
Verweij: "Die is op de bestuursvergadering uit zijn plaat gegaan"
Ouder nieuws
Ajax-target voorlopig uitgesloten: "Gaan huren in de winter"
Dies Janse ziet al vrij hoge transferwaarde bijna verdubbelen
Dolberg haakt in op blessure: "Het duurde langer dan verwacht"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Grim heeft dilemma bij De Klassieker
"Bij Ajax gaan ze ervan uit dat ze op de derde plaats eindigen"
Valente had F-Side er graag bij gehad: "Van mij mochten ze er zijn"
Bijzonder: Ajax straft vak Zuid 1, maar beloont fans met scanpunt
Jonge Ajacied krijgt lovende kritieken: "Is wel de beste..."
Peter Bosz is heel eerlijk: "Ik heb staan juichen voor Ajax"
Valente over klassieker: "Dat weet Amsterdam, dat weet Rotterdam"
Video’s
Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"
Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"
SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ
'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'
Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"
Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"
Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"
0 reacties