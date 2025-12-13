Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Mika Godts imponeert bij Ajax en ziet marktwaarde flink stijgen

Mika Godts juicht
Foto: © BSR Agency

Mika Godts is uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van Fred Grim. Zijn ontwikkeling blijkt ook uit zijn stijgende marktwaarde.

Volgens Transfermarkt.nl had de aanvaller afgelopen zomer een marktwaarde van 10 miljoen euro. Inmiddels is die gestegen naar 15 miljoen euro, terwijl zijn contract bij Ajax doorloopt tot medio 2029.

Godts doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde 25 wedstrijden voor de beloftenploeg. Ondertussen kwam hij 86 keer in actie voor het eerste elftal, waarin hij 14 keer scoorde, 16 assists gaf en slechts drie gele kaarten ontving.

Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
