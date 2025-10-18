AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Het laatste Ajax Nieuws

Mika Godts in contact met Lionel Messi: "Hij heeft mij gekozen"

Arthur
bron: ESPN
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

Mika Godts moest zich vorige week nog afmelden voor Jong België vanwege lichte hamstringklachten, maar is inmiddels weer volledig hersteld. De aanvaller stond zaterdag namens Ajax negentig minuten op het veld in het duel met AZ – op de schoenen van niemand minder dan Lionel Messi.

De jonge Belg werd onlangs door Messi zelf uitgekozen in een video van Adidas als een van de tien ‘Futures of the Game’. Alle tien talenten ontvingen een paar schoenen van de Argentijnse wereldster. "Ze zijn blauw, meer kan ik er niet echt over vertellen", vertelt Godts lachend. 

"Ik heb Messi zelf niet ontmoet, misschien gebeurt dat ooit nog. Maar ik ben een van die tien spelers die hij gekozen heeft en het is nu aan mij om te laten zien dat ik het ben en in de toekomst kan blijven doen", besluit hij.

Mika Godts
